Ultima oră! Accident cu 4 victime în comuna Letea Veche. Răniții au fost transportați la UPU Bacău

Un accident rutier, produs între două autoturisme, a avut loc în această seară, pe raza comunei Letea Veche, sat Letea Veche, DJ207G. Pompierii militari din cadrul ISUJ Bacău au fost solicitați să intervină de urgență.

Mai multe forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială descarcerare și două ambulanțe SMURD s-au deplasat de urgență la locul indicat.

Ajunși la fața locului, s-a constatat faptul că în urma impactului au rezultat patru victime conștiente care acuzau dureri toracice și la nivelul capului.

Victimele au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău pentru tratament de specialitate.