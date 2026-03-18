Ultima oră! Accident cu victime pe strada Călugăreni din municipiul Bacău

În această dimineață, pompierii militari au fost solicitați să intervină la un accident rutier care s-a produs între două autoturisme, în municipiul Bacău, pe strada Călugăreni.

La locul solicitării s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), o ambulanță SMURD și o ambulanță SAJ.

În urma evenimentului au rezultat două victime, conștiente, care au fost preluate de echipajele SMURD și SAJ și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Pompierii militari au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul intervenției.