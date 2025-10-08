Ultima oră! Accident grav pe Centura Bacăului, cu 4 victime. O persoană este resuscitată la fața locului! – UPDATE

Ziarul de Bacău

Update: „Victima inconștientă extrasă din autoturism a fost preluată de către ambulanța SAJ și a început deplasarea către UPU Bacău. O victimă conștientă a fost preluată de către a doua ambulanță SAJ. Două victime, mama și minorul, au fost preluate de către ambulanța SMURD și a început deplasarea către UPU Bacău” – ISU Bacău.

Știrea inițială: În aceste momente, pompierii intervin la un accident rutier pe raza comunei Nicolae Bălcescu, Centura Bacăului. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială descarcerare, o ambulanță SMURD și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Sunt implicate 3 autoturisme, iar în urma impactului au rezultat patru victime (trei conștiente și una inconștientă). Din cele 4 victime, 1 este un minor. Victima inconștientă a fost extrasă de către echipajul de descarcerare și predată echipajului SAJ pentru aplicarea manevrelor de resuscitare.

La locul evenimentului a mai fost alocată o ambulanță SAJ. Drumul este blocat pe ambele sensuri de mers. Poliția este la locul evenimentului.

