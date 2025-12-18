Ziarul de Bacău

ULTIMA ORĂ – FOTO: Accident în Scorțeni, între două autoutilitare! Unul dintre șoferi a decedat – UPDATE

Update: „În urma manevrelor de resuscitare, bărbatul, în vârstă de cca. 52 de ani, a fost declarat decedat de către echipajul SAJ”, transmite ISU Bacău

Știrea inițială: În jurul orei 15:15, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe raza localității Scorțeni, sat Grigoreni.

Foto arhivă

Pentru gestionarea situației s-a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și ambulanța SMURD.

Ajunși la locul indicat s-a constatat faptul că accidentul s-a produs între două autoutilitare. La sosirea forțelor de intervenție șoferul unei autoutilitare era autoevacuat în siguranță, iar celalalt șofer se afla în stare de inconștientă, cu multiple traumatisme. Acesta a fost descarcerat de către forțele de intervenție.

Victima a fost predată echipajului SAJ ajuns la locul interventiei care a început manevrele de resuscitare.

În aceste momente traficul se desfășoară pe un singur sens de mers, fiind dirijat de către un echipaj IPJ aflat la fața locului.

