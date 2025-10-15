FOTO: Ultima oră! Accident rutier pe Calea Moldovei, în municipiul Bacău. O persoană este încarcerată!

Ziarul de Bacău

Un accident rutier grav a avut loc, în această după-amiază, pe Calea Moldovei din municipiul Bacău.

Potrivit primelor informații ale ISU Bacău, în urma impactului dintre două autoturisme, o persoană a rămas încarcerată.

„În jurul orei 14: 20 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier produs între 2 autoturisme în mun. Bacău, str. Calea Moldovei. Din primele informații, ar fi vorba despre faptul că în urma impactului a rezultat o persoana incarcerată” – ISU Bacău.

De urgență, la fata locului se deplasează 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială pentru descarcerare si 2 ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.

Misiunea este in dinamică. Vom reveni!

