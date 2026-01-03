ULTIMA ORĂ! DAN AIR a anulat zborurile din 3 ianuarie spre Bergamo și Torino, după probleme cu o aeronavă

Compania DAN AIR a anunțat că zborurile programate pe 3 ianuarie pe rutele Bacău–Bergamo și Bacău–Torino au fost anulate, din cauza indisponibilității temporare a aeronavei care opera cursa DN402 Londra (Luton) – Bacău. Pasagerii au fost notificați în jurul orei 04:00 (ora locală), iar compania spune că aceștia au fost reprogramați pe următoarele zboruri disponibile.

Operatorul aerian a explicat pentru Ziarul de Bacău că decizia a fost generată de un incident tehnic apărut în timpul zborului Londra–Bacău, în noaptea de 2 spre 3 ianuarie. Aeronava YR-URS a decolat de la Londra la ora locală 22:45, iar după aproximativ o oră și jumătate echipajul a semnalat o alertă minoră la sistemul de ventilație, senzorii indicând posibila prezență de fum în cabină. În conformitate cu procedurile de siguranță, comandantul a decis aterizarea de urgență pe cel mai apropiat aeroport, respectiv Frankfurt, pentru efectuarea unor verificări tehnice complete.

DAN AIR precizează că nu deține o bază operațională pe Aeroportul Frankfurt, iar perioada sărbătorilor a îngreunat disponibilitatea personalului tehnic. Deși compania afirmă că a făcut demersuri pentru găsirea rapidă a unui inginer autorizat, inspecția tehnică a putut fi realizată abia în jurul prânzului zilei de 3 ianuarie.

În paralel, pasagerii aflați la Frankfurt au primit apă și gustări abia în cursul zilei, compania motivând întârzierea prin lipsa serviciilor de handling disponibile pe timpul nopții. „Regretăm faptul că nu am putut asigura asistență mai rapid. Fiecare decizie a avut un singur scop: siguranța pasagerilor”, transmite DAN AIR.

După finalizarea verificărilor, aeronava a fost repoziționată pentru a aduce la Bacău pasagerii de pe cursa Londra–Bacău afectați de incident. Operatorul anunță că, începând cu 4 ianuarie, programul de zbor revine la normal.

Compania spune că înțelege nemulțumirea pasagerilor afectați de întârzieri și anulări, dar subliniază că siguranța rămâne prioritatea absolută în operarea zborurilor.