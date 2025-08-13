Ultima oră! Explozie urmată de incendiu la o casă din Letea Veche. Un copil și trei adulți au fost răniți! – UPDATE

Update 2: ISU Bacău: „Transferul pacienților răniți în urma exploziei din localitatea Letea Veche, județul Bacău este în curs, fiind asigurat cu cinci aeronave SMURD aparținând Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne (IGAv).

Elicopterul SMURD de la Punctul de Operare Aeromedical (POA) Târgu Mureș va realiza joncțiunea cu elicopterul SMURD de la POA Caransebeș în municipiul Sibiu, pentru optimizarea transferului către unitatea medicală specializată din Timișoara.”

Update 1: Ministerul Sănătății anunță că victimele incendiului vor fi transferate la Bucuresti și Timișoara:

„Acum aproximativ o oră a avut loc o explozie în județul Bacău, localitatea Letea Veche.

În urma incidentului, evaluările de la fața locului au identificat o pacientă minoră cu arsuri de aproximativ 40% suprafață corporală, care va fi transferată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” cu elicopterul SMURD.

Au mai fost identificați trei adulți cu arsuri cuprinse între 50-70% suprafață corporală, care vor fi redirecționați în urma stabilizării hemodinamice către Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.

În paralel Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății vor activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul pacienților în străinătate.

Situația este în dinamică, revenim cu detalii”, transmite Ministerul Sănătății.

Știrea inițială: În această după-amiază, pompierii au fost solicitați să intervină în urma unei explozii a unei butelii, urmată de incendiu, produsă la o locuință din comuna Letea Veche, sat Letea Veche.

Foto: arhivă

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, echipaje DelGaz Grid și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Pentru acordarea îngrijirilor medicale, au fost direcționate două ambulanțe SAJ Bacău și un echipaj SMURD.

Din primele informații, patru persoane au fost rănite (un minor și trei adulți). Incendiul, care a afectat bunurile dintr-o cameră și aproximativ 20 mp din acoperișul casei, a fost lichidat.

Misiunea este în desfășurare, echipajele aflate la fața locului continuând acțiunile pentru asigurarea zonei și stabilirea cauzei exacte a producerii evenimentului.