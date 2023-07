ULTIMA ORĂ! Fostul primar Cosmin Necula și fostul vice Dragoș Ștefan, condamnați la 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru abuz în serviciu

Fostul primar Cosmin Necula și fostul viceprimar Dragoș Ștefan au fost condamnați, în primă instanță, la 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru abuz în serviciu.

Fostul primar al Bacăului, Cosmin Necula, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, sub acuzația de abuz în serviciu și un prejudiciu de peste o jumătate de milion de lei, potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție. Alături de el, a fost trimis în judecată și fostul viceprimar Dragoș Daniel Ștefan.

Cei doi au fost acuzați de DNA de săvârșirea infracțiunii de participație improprie (sub forma determinării) la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

Astăzi, 31 iulie 2023, instanța de la Neamț a decis condamnarea celor doi foști edili.

Solutia pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1,2 C. p. p., condamnă pe inculpatul NC la pedeapsa cu închisoarea de 3 ani (trei ani) pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie (sub forma determinării) la infracţiunea de abuz în serviciu, faptă prevăzută de art. 52 alin. 3 Cod penal raportat la art. 132 din Legea 78/2000, cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal.

În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal, art. 297 alin. 1 C. p. şi în condiţiile art. 68 Cod penal, aplică inculpatului NC pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum şi exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie publică, pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului NC sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal, care se calculează de la data când hotărârea va rămâne definitivă, conform art. 92 alin. 2 C. p. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă pe inculpat ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune inculpatului să execute obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul DGASPC Bacău-Complexul pentru servicii de asistenţă socială şi suport comunitare sau în cadrul DASPC Bacău-Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele adulte cu dizabilităţi ”Condorul” pe o perioadă de 60 (şaizeci) de zile lucrătoare cu excepţia cazului în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă.

În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind cauzele de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Astfel, potrivit art. 96 C. p. : (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. (4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.

II. În temeiul art. 396 alin. 1,2 C. p. p., condamnă pe inculpatul SDD la pedeapsa cu închisoarea de 3 ani (trei ani) pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie (sub forma determinării) la infracţiunea de abuz în serviciu, faptă prevăzută de art. 52 alin. 3 Cod penal raportat la art. 132 din Legea 78/2000, cu referire la art. 297 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal, art. 297 alin. 1 C. p. şi în condiţiile art. 68 Cod penal, aplică inculpatului SDD pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum şi exercitarea dreptului de a ocupa o funcţie publică, pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului SDD sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal, care se calculează de la data când hotărârea va rămâne definitivă, conform art. 92 alin. 2 C. p. .

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă pe inculpat ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune condamnatului să execute obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul în cadrul DGASPC Bacău-Complexul pentru servicii de asistenţă socială şi suport comunitare sau în cadrul DASPC Bacău-Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele adulte cu dizabilităţi”Condorul” pe o perioadă de 60 (şaizeci) de zile lucrătoare cu excepţia cazului în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă.

În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind cauzele de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Astfel, potrivit art. 96 C. p. : (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. (4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.

Constată că în cauză Centrul Regional de Ecologie Bacău a participat în calitate de persoană vătămată, fără a formula pretenţii civile. Constată că Asociaţia Clubul Sportiv Nautica Bacău, Asociaţia Judeţeană de Atletism Bacău, Asociaţia Clubul Sportiv K. O. Gym Bacău, Asociaţia pentru Dezvoltarea Fotbalului şi altor sporturi Viitorul Bacău, Centrul Regional de Ecologie Bacău şi Asociaţia Sport, Mişcare, Sănătate — Sporting, nu au participat în calitate de persoană vătămată şi nu au formulat pretenţii civile în cauză. Ia act că, prin Încheierea din data de 22.02.2022 instanţa a constatat inadmisibilitatea cererii de constituire de parte civilă formulată de PL. Constată că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi.

În temeiul art. 272, art. 273 alin. 1 C. p. p., dispune avansarea din FMJ a următoarelor sume reprezentând cheltuieli ocazionate de prezenţa în instanţă a martorilor, astfel: – 127,89 lei pentru martorul PL; – 68,07 lei pentru martorul ND; – 71,02 lei pentru martorul CF.

În temeiul art. 274 alin. 1, 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţi să plătească statului suma de câte 1200 lei cheltuieli judiciare, reprezentnd cheltuieli judiciare avansate de stat în cursul procesului penal (urmărire penală, cameră preliminară, judecată, inclusiv, sumele avansate de stat pentru plata contravalorii deplastării martorilor PL, ND, CF la sediul Tribunalului Neamţ.

Executorie cu privire la sumele acordate martorilor PL, ND, CF.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, pentru inculpaţi, persoana vătămată, martorii PL, ND, CF şi pentru procuror.

Pronunţată astăzi, 31.07.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, a martorilor PL, ND, CF şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.