ULTIMA ORĂ! Fostul primar Stavarache obține daune materiale de peste 100.000 de lei de la statul român, în dosarul „Apartamentul”

Vineri, 19 mai 2023, Tribunalul București a obligat statul român să-i plătească fostului primar al Bacăului Romeo Stavarache daune materiale totale de 101.462 de lei pentru cei trei ani de procese, la capătul cărora edilul a fost declarat nevinovat. Sentința nu este definitivă, poate fi atacată cu recurs. Este vorba despre dosarul „Apartamentul”, în care DNA l-a trimis în judecată pe Starvarache pentru tentativă de abuz în serviciu, acuzându-l că ar fi încercat să repartizeze unui subordonat o locuință din fondul municipalității. Fostul primar a fost achitat definitiv de Curtea de Apel Alba Iulia, în 2017, după ce inițial fusese condamnat la 3 ani cu suspendare de Tribunalul Bacău.

Romeo Stavarache

Fostul edil a solicitat despăgubiri materiale, nu și morale, de 123.614 lei.

„Solicit obligarea paratului la plata sumei de 123.614 lei, indexata si actualizata conform legii, reprezentand despagubiri civile, pentru repararea prejudiciului material ce mi s-a provocat, constand in cheltuielile de judecata facute in perioada celor 3 ani de procese – cu plata sumelor necesare pentru angajarea unui avocat calificat, a unui colaborator stiintific necesar apararii, pentru toate fazele procesuale fond si apel, inclusiv pentru Curtea Constitutionala. (…)„, arată primarul Stavarache în acțiunea sa.

Comunicatul lui Stavarache din 2014, confirmat de instanțe

La momentul trimiterii sale în judecată, primarul Romeo Stavarache a respins acuzațiile, într-un comunicat de presă: „Fapta pentru care sunt acuzat nu există și n-a existat niciodată, tocmai datorită mie, care am dispus personal rezilierea contractului de închiriere și stoparea procedurii de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare a unui apartament. Precizez că fapta pentru care sunt trimis în judecată și anume «tentativă la abuz în serviciu», pe motiv că s-ar fi creat un presupus prejudiciu în urma încheierii unui contract de vânzare-cumpărare pentru un apartament, nu există, întrucât nici contractul de închiriere și nici contractul de vânzare nu au fost niciodată semnate de mine”.

Miercuri, 19 aprilie 2017, instanța de la Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul formulat de Romeo Stavarache. Purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean, a declarat că Romeo Stavarache, Gavril Pircu şi Gheorghe Muntianu, foşti angajaţi ai Primăriei Bacău, au fost achitaţi de acuzaţiile de săvârşire a infracţiunii de abuz în serviciu, în forma tentativei, iar în cazul lui Muntianu Gheorghe instanţa a înlăturat pedepsele pentru alte două infracţiuni reţinute, respectiv uz de fals şi conflict de interese.

Ce declară fostul primar Stavarache

Pentru Ziarul de Bacău, Romeo Stavarache, a declarat că în ciuda deciziei favorabile, timpul nu poate fi dat înapoi, iar suferințele sale nu pot fi înlăturate.

„La data trimiterii în judecată, în aprilie 2014, am dat un comunicat în care am afirmat că fapta de care sunt acuzat nu există și mai ales nu este prevazută în codul penal românesc și nu înțelegeam de ce mi se întamplă toate nenorocirile din lume! Acum, după 9 ani de chin și suferințe am înteles! Trebuia să fiu înlăturat! Toate deciziile favorabile obținute nu-mi pot da înapoi nici timpul și nu-mi pot înlătura nici sufetințele îndurate! Dar am avut și am credința în continuare că, chiar dacă au trecut 9 ani, adevărul se va afla!”, a declarat Romeo Stavarache.