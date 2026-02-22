Ultima oră! Incendiu de proporții la o gospodărie din Bogdănești – UPDATE

Update: „Incendiul este lichidat. Cauza probabilă a producerii incendiului: efect termic – burlan metalic amplasat necorespunzător față de materialele combustibile”, transmite ISU Bacău.

Știrea inițială: Un incendiu puternic a izbucnit, în această seară, la o locuință din comuna Bogdănești, sat Filipești.

La locul evenimentului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul mansardei, pe o suprafață de aproximativ 200 mp.

„În aceste momente incendiul este localizat iar pompierii acționează pentru lichidarea acestuia și înlăturarea efectelor negative. Nu există pericol de propagare la vecinătăți. Din fericire nu sunt victime implicate”, transmite ISU Bacău.

Misiunea este în dinamică.