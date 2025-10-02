Ultima oră! Incendiu în Răcăciuni: pompierii au lichidat focul – Update

Update: „Incendiu este lichidat. Au ars cca. 50 mp acoperiș casă de locuit. Nu sunt victime. Se lucrează la măsuri complementare. Cauza probabilă: coș de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile”, transmite ISU Bacău.

Știrea inițială: Un incendiu a izbucnit, în această după-amiază, la o casă din satul Gâșteni, comuna Răcăciuni.

Foto arhivă

La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă de la Detașamentului de Pompieri Bacău, o autospecială de stingere cu apă si spumă din cadrul Punctului de lucru Parincea și o ambulanță SMURD.

Misiunea este in dinamică. Vom reveni!