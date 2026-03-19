ULTIMA ORĂ! Incendiu într-un bloc din municipiu: pompierii acționează pentru evacuarea locatarilor

Pompierii militari intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe din municipiul Bacău, pe strada Mircea Eliade, zona CORA. Focul se manifestă la nivelul unui apartament situat la etajul 4, iar intervenția este în plină desfășurare.

La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Echipajele acționează simultan pentru evacuarea locatarilor din imobil, localizarea și lichidarea incendiului, dar și pentru limitarea propagării flăcărilor către apartamentele învecinate.

Deocamdată nu sunt informații oficiale privind eventuale victime. Din bloc s-au autoevacuat în jur de 100 de persoane iar 6 persoane au fost evacuate de către pompieri. Autoritățile spun că intervenția este în dinamică, urmând ca detalii suplimentare să fie comunicate ulterior.