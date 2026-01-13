Ultima oră! Incendiu la o casă din comuna Balcani. O femeie a fost transportată la spital – UPDATE

Update: „Incendiul este lichidat. Au ars cca 100 mp casă de locuit. Cauza probabilă de producere a incendiului: mijloace de încălzire defecte”, transmite ISU Bacău.

Știrea inițială: În aceste momente pompierii din cadrul ISU Bacău acționează pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la o casă din comuna Balcani, sat Frumoasa.

La fața locului se intervine cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului Pompieri Moinești.

Incendiul este localizat și afectează o locuință de aproximativ 100 mp.

O femeie, în vârstă de aproximativ 38 de ani, conștientă, intoxicată cu fum a fost preluată de la locul intervenției și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Misiunea este în dinamică. Vom reveni!