Ultima oră! Incendiu la o fabrică din Comănești. Pompierii intervin în aceste momente

În această seară, pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un siloz de rumeguș, în incinta unei fabrici de panouri stratificate, situată în orașul Comănești.

La locul evenimentului acționează pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești, cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autoscară de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

Incendiul se manifestă în interiorul silozului de rumeguș, fiind localizat în acest moment. Nu există pericol de propagare la alte obiective din incintă, iar echipajele operative acționează pentru lichidare.

Din fericire nu au fost înregistrate victime.

Misiunea este în dinamică. Vom reveni.