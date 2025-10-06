Ultima oră! Incendiu la un depozit de cereale din municipiul Onești – Update

Update 2: „Incendiul se manifestă in interiorul uscătorul de cereale, în partea superioara a acestuia. Au ars cerealele (semințe de floarea soarelui), aflate in uscător. Nu sunt înregistrate victime. În continuare se lucrează la lichidarea incendiului” – ISU Bacău.

Update 1: „Se intervine cu 3 autospeciale de stingere cu apă si spumă, 1 autospecială de interventie si salvare de la inăltimi si o autospecială de primă intervenție si comandă, încadrate cu 14 pompieri militari.

În acest moment incendiul este localizat, se intervine pentru lichidarea lui”, transmite ISU Bacău.

Știrea inițială: În aceste momente pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o instalație de uscare cereale (uscător cereale) la un depozit de cereale situat in strada Uzinei, municipiul Onești.

Misiunea este in dinamică. Vom reveni.