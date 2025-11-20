ULTIMA ORĂ: Incendiu la un apartament din municipiul Bacău, din cauza unui scurtcircuit – UPDATE

Ziarul de Bacău

Update: „Urmare incendiu apartament, mun. Bacău str. N. Bălcescu: incendiul este lichidat, au ars materiale textile și mobilier dintr-un dormitor. Nu au fost victime. Cauza probabilă: scurtcircuit electric” – transmite ISU Bacău.

Știrea inițială: În jurul orei 11.10, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu la un apartament în municipiul Bacău, str. N. Bălcescu.

La fața locului s-au deplasat forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu trei autospeciale de stingere cu apă si spumă, o autoplatformă și ambulanța SMURD.

Ajunși la fața locului s-a constatat faptul că incendiul se manifesta la o saltea din interiorul apartamentului. În aceste momente incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare si pentru evacuarea fumului din apartament.

Misiunea este in dinamică.

