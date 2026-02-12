UPDATE! Pompierii caută un copil care ar fi căzut sub gheață, la Insula de Agrement. Din fericire, a fost o alarmă falsă

În această seară, un apel la 112 a semnalat că un copil ar fi căzut sub gheață pe lacul de la Insula de Agrement. Pompierii au descins imediat, iar în aceste momente caută copilul. Cei aflați la fața locului susțin că mai mulți copii se jucau pe gheață, iar la un moment dat aceasta a cedat.

UPDATE: Conform reprezentanților ISU Bacău, ar fi fost o alarmă falsă. Aceștia ar fi fost anunțați că sunt copii care se joacă pe gheața subțire de pe lac, însă la sosirea pompierilor, care au adus chiar și barca de salvare, pe gheața de la Insulă nu mai era nimeni și nici vreun semn că s-ar fi întâmplat ceva.

Vom reveni cu informații