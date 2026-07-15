ULTIMA ORĂ! Probleme pentru DAN AIR în plin sezon estival. Compania anulează mai multe zboruri din cauza unei aeronave în mentenanță

DAN AIR a anunțat că va opera o serie de modificări temporare ale programului de zbor în perioada 15–19 iulie 2026, inclusiv anularea unor curse, după ce una dintre aeronavele din flotă se află în continuare în proces de întreținere de bază.

Compania precizează că, în ultimele săptămâni, a încercat să mențină programul de operare apelând inclusiv la aeronave și echipaje închiriate de la alți operatori. Totuși, pe fondul sezonului estival, disponibilitatea unor aeronave care să poată fi închiriate a devenit foarte redusă, astfel încât menținerea tuturor zborurilor programate nu a mai fost posibilă.

Reprezentanții operatorului aerian susțin că aeronava nu va reveni în exploatare până la finalizarea tuturor lucrărilor de mentenanță și a verificărilor tehnice necesare, subliniind că siguranța pasagerilor rămâne prioritatea principală.

Toți pasagerii afectați sunt contactați de companie și beneficiază de drepturile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Aceștia pot opta pentru rambursarea contravalorii biletului sau pentru reprogramarea călătoriei la o dată ulterioară.

În plus, DAN AIR anunță că le oferă pasagerilor care renunță la rambursare beneficii suplimentare. Aceștia pot alege fie un credit de călătorie cu valoare dublă față de prețul biletului, utilizabil pentru rezervări viitoare în rețeaua companiei, fie un bilet gratuit, în condițiile care vor fi comunicate individual fiecărui pasager eligibil. Opțiunea poate fi transmisă la adresa de e-mail Disruptions@DANAIR.aero.

Compania mai precizează că a suplimentat personalul din departamentul de relații cu clienții pentru a răspunde solicitărilor și afirmă că echipele tehnice și operaționale lucrează pentru revenirea la programul normal de zbor în cel mai scurt timp.

DAN AIR recomandă pasagerilor să urmărească în continuare actualizările privind programul curselor pe site-ul companiei și pe canalele sale oficiale de comunicare.