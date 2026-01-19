Ultima oră! Tragedie în comuna Buciumi: un bărbat de 50 de ani a murit carbonizat, în urma unui incendiu

O tragedie a avut loc, în această seară, în comuna Buciumi. În urma unui incendiu, un bărbat de 50 de ani a murit.

Foto arhivă

În această seară, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Buciumi, sat Buciumi.

La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj SMURD și forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

Incendiul a fost lichidat, însă în urma evenimentului au ars o locuință pe o suprafață de aproximativ 50 mp și acoperișul unei magazii pe circa 20 mp.

„Din păcate, evenimentul a avut consecințe tragice, fiind vorba despre decesul unei persoane de sex masculin, în vârstă de aproximativ 50 de ani, care a fost găsită carbonizată în interiorul locuinței”, transmite ISU Bacău.

Cauza probabilă a incendiului este în curs de stabilire.