ULTIMA ORĂ: Tragedie în Moinești! O tânără a murit în urma unui accident rutier

Un accident mortal a avut loc, în această seară, în municipiul Moinești. Pompierii au fost solicitați, prin SNUAU 112, să intervină în cartierul Vasiesti, DN2G.

S-a intervenit cu forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești. Ajunși la locul intervenției s-a constatat faptul că accidentului s-a produs între două autoturisme.

În urma coliziunii au rezultat 3 victime astfel: un bărbat conștient, în vârstă de aproximativ 32 de ani, încarcerat, a fost extras si predat echipajului SAJ, a doua victimă, un bărbat în vârstă de aproximativ 25 de ani, prezintă multiple traumatisme, a fost preluat de echipajul SAJ în vederea transportului la spital.

Din păcate a treia victima, femeie, în vârstă de aproximativ 25 de ani, prezinta leziuni incompatibile cu viața și s-a constatat decesul acesteia.