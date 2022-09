ULTIMA ORĂ! UMB a semnat contractul pentru două loturi din A7 Buzău – Focșani. Grindeanu și Ciolacu l-au lăudat pe Umbrărescu

Astăzi, la Focșani, au fost semnate contractele de execuție pentru loturile 1 și 4 din Autostrada A7 Buzău – Focșani, între CNAIR și UMB, firma omului de afaceri băcăuan Dorinel Umbrărescu.

Tronsonul 1 (Buzău – Vadu Pașii) are o lungime de 4,6 km, iar contractul a fost atribuit la o valoare de 689,28 milioane de lei (fără TVA). Tronsonul 4 (Mândrești Munteni – Focșani Nord) are cu o lungime de 10,94 km, iar contractul a fost atribuit la o valoare de 763,72 milioane de lei (fără TVA). Constructorul are la dispoziție 20 de luni pentru finalizarea lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor este de 10 ani.

Ministrul Transporturilor a dat asigurări că până la finalul anului vor fi desemnați constructori și pentru restul de 6 tronsoane, 3 între Focșani și Bacău și alte 3 între Bacău și Pașcani. „Ținta va rămâne cea anunțată la începutul anului, legată de A7, ca pe parcursul anului 2022, pentru toate cele 13 loturi finanțate prin PNRR să avem desemnați câștigătorii”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a ținut să laude firmele lui Dorinel Umbrărescu, susținând că se așteaptă ca lucrările să fie gata la termen, sau chiar mai repede. „Așa cum ne-a obișnuit constructorul, a devansat termenele și le-a dat în folosință mai repede decât a fost estimat”, a mai spus Grindeanu.

Marcel Ciolacu, prezent la festivitatea prilejuită de semnarea contractelor, a adus și el laude constructorului băcăuan. „Mă bucur că cele două loturi au fost câștigate de cea mai serioasă companie din domeniu și sunt convins că va decala și va termina lucrările înainte de termen”, a spus președintele Camerei Deputaților.