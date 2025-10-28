Ultimele pregătiri pentru instalarea semafoarelor de la intersecția DJ Hemeiuș–Mărgineni cu DN 2G (Calea Moinești)

Vești bune pentru șoferii care trec zilnic prin intersecția DJ Hemeiuș–Mărgineni cu DN 2G (Calea Moinești). Potrivit fostului prefect Claudiu Ilișanu, se fac ultimele pregătiri pentru instalarea unor semafoare, care vor pune ordine în intersecție.

„Așa cum am promis în timpul mandatului de prefect, m-am ocupat personal de această problemă.

Astăzi au fost prezenți la fața locului reprezentanții DRDP Iași pentru ultimele detalii tehnice”, a precizat Ilișanu, după vizita în teren, la care a participat și subprefectul Gabriel Lupu.

Achiziția semafoarelor și a echipamentelor este deja făcută. Urmează ridicarea topo și stabilirea amplasamentelor. Montarea va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, urmând ca branșarea la electricitate să fie realizată de către Primăria Mărgineni.