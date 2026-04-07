Umbrărescu ar putea inaugura sectorul Zimbor-Poarta Sălajului din Autostrada Transilvania la începutul lunii mai

Sectorul Zimbor-Poarta Sălajului din Autostrada Transilvania, construit de grupul UMB, ar putea fi deschis circulației în prima parte a lunii mai, cred cei de la Asociația Pro Infrastructură (API), care au precizat că mai sunt „doar două puncte critice: un zid de sprijin și nodul cu DJ108A/DN1F dintre Românași și Poarta Sălajului.”

În schimb, pentru tronsonul Nădășelu-Zimbor șoferii mai au de așteptat cel puțin până la mijlocul verii. „Mai sunt destule de făcut: în special în zona supratraversării DN1F la sud de Mihăiești unde se pregătesc de devierea drumului național ca să poată executa autostrada. Și la sud de Topa Mică au de tras, după pasajul A3 peste DN1F. Mai au porțiuni de asfalt de așternut, plus structurile de finalizat și desigur restul finisajelor”, precizează API.

Contractele pe cei 42,3 kilometri de pe Nădășelu-Zimbor și Zimbor-Poarta Sălajului au fost semnate cu UMB în 28.12.2020, respectiv 01.07.2020, ambele prevăd câte 12 luni de proiectare și alte 24 de execuție. Au primit ordinele de începere în 25.01.2021 și 31.05.2021 și autorizațiile de construire în mai multe etape în 2021, ultima fiind dată în decembrie 2021.

Cele două loturi se numără printre cele „sacrificate” de UMB din 2023 și până în prezent „și au devenit o pată pe blazonul constructorului care în ultimii 3 ani și-a concentrat masiv forțele pe Autostrada A7”, mai precizează API.