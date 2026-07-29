Umbrărescu construiește, în premieră europeană, un sistem de turnare-laminare la Oțelu Roșu

UMB Steel, compania controlată de familia antreprenorului băcăuan Dorinel Umbrărescu, accelerează procesul de retehnologizare a Combinatului Siderurgic Oțelu Roșu, închis din 2012. Investiția, estimată la câteva sute de milioane de lei, va transforma unitatea într-una dintre cele mai moderne din Europa, prin implementarea unui sistem integrat de turnare-laminare considerat o premieră la nivel european.

Combinatul siderurgic din Oțelu Roșu a fost achiziționat de UMB Steel la sfârșitul anului 2024, în urma unei licitații, pentru aproximativ 141,65 milioane de lei, sumă care include și cheltuielile de procedură. Prin această investiție, Dorinel Umbrărescu își propune readucerea în circuitul economic a unei platforme industriale care și-a întrerupt activitatea în urmă cu 12 ani.

Planul de dezvoltare prevede crearea a 100-150 de locuri de muncă în prima etapă, urmând ca numărul angajaților să ajungă la 300-400 până anul viitor, odată cu punerea în funcțiune a noilor instalații.

Lucrările de modernizare au început

La începutul acestei luni, UMB Steel a contractat o macara de mare capacitate pentru desfășurarea lucrărilor de modernizare. Utilajul este utilizat pentru demontarea principalelor componente ale instalației de desprăfuire, etapă necesară în procesul de retehnologizare a combinatului.

Tehnologie de ultimă generație

Un rol important în dezvoltarea noii fabrici îl va avea grupul spaniol Sarralle, specializat în proiectarea și instalarea de echipamente pentru industria siderurgică.

Compania va furniza un cuptor cu arc electric (EAF), precum și sisteme mecanice, electrice și de automatizare pentru noua oțelărie. Instalația va avea o capacitate anuală de producție de aproximativ 700.000 de tone de bare, rulouri compacte și sârmă laminată, destinate în special proiectelor de infrastructură și construcții.

În paralel, UMB Steel a comandat un laminor performant de la grupul german SMS, care va fi integrat în noul flux tehnologic. Cuptorul cu arc electric va încorpora cea mai nouă tehnologie de preîncălzire a fierului vechi, dezvoltată de Sarralle împreună cu KR Tec.