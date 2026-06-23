Umbrărescu iese din top 3 constructori de autostrăzi, după progresele făcute în aprilie

Umbrărescu a ieșit de pe primele 3 locuri în topul constructorilor de autostrăzi cu cele mai mari progrese de pe șantierele de autostrăzi înregistrate în luna aprilie, potrivit datelor furnizate de Economica.net. Astfel, pe primele locuri în topul constructorilor de autostrăzi se află companiile românești precum Precon și Erbașu și de către constructorul turc Ozaltin.

Precon, firmă controlată de omul de afaceri Beniamin Rus, a raportat în aprilie cel mai mare avans de pe șantierele de autostradă din România, potrivit datelor Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR). Cu un avans de 9 puncte procentuale, asocierea Precon – Citadina a ajuns la un stadiu de 43% pe lotul Chiribiș – Biharia din Autostrada A3 Transilvania.

Pe lotul vecin Suplacu de Barcău – Chiribiș, Construcții Erbașu a raporatat la rândul său un avans de peste 6 puncte procentuale, până la un grad de execuție a contractului de 63%, potrivit datelor de pe harta interactivă a CESTRIN.

Podiumul topului este completat de constructorul turc Ozaltin, cu un progres de 4,5 puncte procentuale pe lotul mega-viaductelor din Autostrada A3 Transilvania.

UMB apare în topul pe aprilie abia pe locul al 7-lea, cu un progres de 3 puncte procentuale pe tronsonul Nădășelu – Zimbor din Autostrada A3 Transilvania, realizat în proporție de peste 95%.

Tot UMB se află și pe următorul loc cu un avans de 2,8 puncte procentuale pe lotul 3 Mircești – Pașcani al A7 Bacău – Pașcani.

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