Umbrărescu, lider detașat la banii pentru autostrăzile construite în 2025. UMB a facturat 7.3 miliarde lei, cât următorii 8 constructori la un loc

Pasionații de infrastructură au realizat un top al constructorilor de autostrăzi în funcție de valoarea facturilor emise anul trecut. Astfel, lider incontestabil este grupul controlat de Dorinel Umbrărescu, care a facturat aproape cât următorii opt constructori la un loc, scrie Economica.net.

Grupul UMB, cel mai mare constructor român de autostrăzi, a emis anul trecut facturi de peste 7,3 miliarde de lei, conform datelor din Registrul Operațiunilor Generatoarea de Obligații de Plată (ROGOP) al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), centralizate de către un utilizator al forumului de specialitate PeUndeMerg.ro.

Analizând datele, se poate observa că valoarea facturilor UMB este depășită doar dacă adunăm valorile aferente următorilor opt constructori din top.

Printre proiectele importante ale UMB menționăm loturi din Autostrada Moldovei A7, Drumul Expres Craiova – Pitești DEx12, Autostrada A1 Margina – Holdea, Autostrada Transilvania A3 Nădășelu – Poarta Sălajului, Drumul Expres Brăila – Galați, Autostrada Bucureștiului A0.

Al doilea constructor din top este compania din Turcia Makyol, cu o valoare totală a facturilor de aproape 1,5 miliarde de lei. Amintim că, în asociere cu partenerul turc Nurol, acest constructor a finalizat anul trecut lotul 3 Pietroasele – Buzău din Autostrada A7 Ploiești – Buzău. În prezent, Makyol este concentrat pe cele patru loturi ale A13 Sibiu – Făgăraș. Acest constructor din Turcia a mai câștigat și contractul pentru tronsonul Poarta Sălajului – Nușfalău din Autostrada Transilvania, care va include și cel mai lung tunel de autostradă din România, cel de la Meseș.

Podiumul este completat de italienii de la WeBuild, cu un total al facturilor de 1,42 miliarde de lei. Acest constructor a finalizat anul trecut secțiunea 5 din Autostrada A1 Sibiu – Pitești și se focusează în prezent pe lotul 3 al aceleiași autostrăzi, unul dintre cele mai dificile de construit din România.

