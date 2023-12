Umbrărescu rămâne fără materiale pentru terasamentele Autostrăzii A7. Exproprieri suplimentare pentru secțiunea Bacău-Pașcani

Guvernul va face exproprieri suplimentare pentru secțiunea Bacău-Pașcani a Autostrăzii Moldovei (A7) constructorul român Dorinel Umbrărescu riscând să rămână fără materiale pentru terasamente, la doar câteva luni de la intrarea în șantier, potrivit economedia.ro.

Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic pentru secțiunea Bacău-Pașcani (77 km) au fost realizate de spaniolii de la Acciona. În octombrie, CNAIR a aprobat completarea proiectului tehnic cu încă 25 de locații pentru gropile de împrumut, iar Ministerul Transporturilor a publicat proiectul unei Hotărâri de Guvern pentru exproprierea suplimentară a 1413 terenuri cu o suprafață totală de peste 4 milioane mp. și un cost al despăgubirilor pentru proprietari de aprox. 14 milioane lei. Primele exproprieri au vizat aprox. 6000 de terenuri și 14 milioane de mp. după cum Economedia a explicat aici.

Raportat la exproprierile inițiale, a doua etapă cu exproprieri suplimentare (peste 427 ha/4 milioane mp) reprezintă o suprafață semnificativă.

Autostrada Bacău – Pașcani străbate teritoriul administrativ a trei județe. Autostrada Bacău – Pașcani are o lungime de 77,39 km și se împarte în 3 tronsoane distincte, astfel: Lotul 1 (km 0+000 – Km 30+300), între UAT Săucești (BC) și Trifești (NT); Lotul 2 (km 30+300 – Km 49+299), între Trifești (NT) și Gherăești (NT); Lotul 3 (km 49+299 – Km 77+393.7), între Mircești [IS] și Pașcani [IS].

Pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Autostrada Bacău – Pașcani” este necesar a fi expropriată o suprafață suplimentară de teren de 4.021.846 mp, aferentă unui număr de 1.413 imobile proprietate privată, situate pe raza localităților Săucești, Berești – Bistrița și Filipești, din județul Bacău și a localităților Secuieni, Horia, Trifești, Cordun și Dulcești, din județul Neamț și a localităților Mircești, Hălăucești, Mogoșești – Siret, Stolnicești – Prăjescu și a Municipiului Pașcani, din județul Iași, pentru care este necesară aprobarea declanșării procedurii de expropriere.

În ceea ce privește terenurile care au fost supuse procedurii de expropriere prin Hotărârea Guvernului nr. 1372/2022, necesare pentru asigurarea gropilor de împrumut, ca urmare a testelor și analizelor geotehnice efectuate de către antreprenor, s-a constat și stabilit faptul că materialul de umplutură devine insuficient din punct de vedere cantitativ. Pentru continuarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Autostrada Bacău – Pașcani” a fost emis Avizul C.T.E. nr. 5521/19.10.2023 prin care s-a aprobat Proiectul Tehnic – completare locații gropi de împrumut, ca urmare a faptului că materialul de umplutură devine insuficient din punct de vedere cantitativ si pentru acoperirea deficitului și în vederea asigurării materialului necesar realizării terasamentelor s-au identificat 25 locații noi, având o suprafață totală de 427,19 ha. ” – Proiect Hotărâre de Guvern.

Imagini din zona Filipești au fost publicate și pe Canalul YouTube Răducu P Drum: