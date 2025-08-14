Umbrărescu va construi un campus mixt cu locuințe, școli și zonă industrială, pe un teren de 200 ha din Adjud

Grupul UMB are în pregătire o investiție de amploare în Adjud, la circa 2 km nord de oraș. Proiectul reprezintă o extindere pe 192 hectare a actualelor facilități pe care UMB le are în zonă: sediul UMB, birouri, locuințe de serviciu și hale industriale, potrivit apix.ro.

Campusul industrial UMB este în fază de obținere a autorizației de construire. Potrivit documentației consultate de APIX.ro, investiția constă în amenajarea unui ansamblu rezidențial cu dotări sociale, clădiri administrative, zone de agrement, spații comerciale, zone de producție și depozitare, spații verzi, alături de drumuri și infrastructură feroviară.

Locuințele vor fi pentru angajații grupului de firme, conform UMB. Constructorul a subliniat că este necesară o coagulare a forței de muncă pentru proiectele pe care le implementează (inclusiv A7): de la lucrători din șantier și personal tehnico-administrativ până la ingineri de execuție și proiectare.

„Pentru acest număr semnificativ de angajați și familiile acestora, UMB Grup intenționează să realizeze un ansamblu rezidențial cu caracter permanent și nicidecum o colonie de șantier. Această zonă rezidențială va satisface toate nevoile conexe locuirii: comerț, servicii compatibile locuirii, învățământ (preșcolar, primar și gimnazial), spații de agrement și sport, spații verzi. Acest ansamblu va fi protejat de perdele forestiere, pentru un mediu de trai cât mai curat”, se mai precizează în documentație.

Citește articolul complet AICI.