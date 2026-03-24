Un băcăuan a rămas fără bani pe card, după ce s-a autentificat pe un site clonat al băncii. După 6 ani, cazul a fost închis, iar vinovații de negăsit

Un dosar de fraudă informatică deschis în Bacău în urmă cu aproape șase ani scoate la iveală o realitate îngrijorătoare: în ciuda anchetelor, autorii unor astfel de infracțiuni rămân, de multe ori, necunoscuți.

Tribunalul Bacău a confirmat recent decizia procurorilor de a renunța la urmărirea penală într-un caz în care un bărbat a rămas fără bani din cont, după ce a fost victima unei pagini false care imita aplicația băncii Reiffensen. În iunie 2020, din conturile sale au fost retrase 1.500 de lei și 2.600 de euro, după ce acesta a introdus datele de autentificare pe un site fraudulos, care arăta fix la fel cu cel al băncii.

Deși polițiștii și procurorii au efectuat verificări și investigații specifice, ancheta nu a reușit să ducă la identificarea făptașilor. Practic, după ani de cercetări, dosarul a ajuns într-un punct mort.

În motivarea soluției, procurorul a arătat clar că nu există indicii care să conducă la autori și că, raportat la timpul scurs și la eforturile necesare, continuarea anchetei nu mai este justificată. Mai mult, instanța a confirmat că „nu există interes public în urmărirea penală”, în condițiile în care prejudiciul a fost deja recuperat de bancă, iar șansele de a-i identifica pe vinovați sunt minime.

Cazul evidențiază dificultatea autorităților de a combate eficient fraudele informatice, în special cele realizate prin metode precum phishing-ul, unde atacatorii operează adesea din afara țării și își ascund identitatea digitală.

În lipsa unor suspecți și a unor probe concrete, ancheta a fost închisă definitiv, iar cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului. Practic, infracțiunea a rămas fără autor, iar dosarul – fără finalitate penală.

Situația nu este singulară și ridică semne de întrebare privind capacitatea reală de investigare a acestui tip de infracțiuni, în condițiile în care metodele de fraudă evoluează constant, iar victimele sunt tot mai numeroase.

