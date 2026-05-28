Un băcăuan ajunge în fruntea Caritas Italia. ÎPS Benoni Ambăruș, elogiat de fostul președinte CJ Bacău, Valentin Ivancea

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

ÎPS Benoni Ambăruș, originar din județul Bacău, a fost ales președinte al Caritas Italia, una dintre cele mai importante organizații caritabile din Europa, în urma deciziei Adunării Generale a Conferinței Episcopale Italiene. Anunțul a fost salutat public de fostul președinte al Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, care a transmis un mesaj amplu de apreciere și recunoștință.

„O veste care umple de mândrie România și, mai ales, județul Bacău”, a scris Ivancea, amintind că, în aprilie 2023, a propus acordarea titlului de Cetățean de Onoare al județului Bacău pentru înaltul prelat român.

Distincția i-a fost înmânată personal în octombrie 2024, la prima vizită în România după adoptarea hotărârii. Fostul șef al administrației județene a descris momentul drept unul „emoționant”, subliniind modestia și simplitatea care îl caracterizează pe ÎPS Ambăruș.

Cunoscut în Italia drept „Don Ben”, Benoni Ambăruș s-a remarcat prin activitatea sa în sprijinul persoanelor vulnerabile — oameni fără adăpost, migranți, bolnavi sau persoane marginalizate social. Valentin Ivancea a evidențiat faptul că episcopul român „a făcut din Biserică o familie deschisă celor respinși de societate”.

Născut în localitatea Somușca, județul Bacău, Benoni Ambăruș a urmat Seminarul din Iași și apoi Seminarul Roman Major din Roma. A fost hirotonit preot în anul 2000, iar ulterior și-a continuat studiile la Universitatea Pontificală Gregoriană.

În martie 2021, Papa Francisc l-a numit episcop auxiliar de Roma, devenind astfel primul și singurul episcop român care a primit o asemenea numire în Cetatea Eternă.

Parcursul său a continuat ascendent, iar în iunie 2025, Papa Leon al XIV-lea i-a încredințat arhiepiscopia de Matera-Irsina și episcopia de Tricarico. Alegerea sa la conducerea Caritas Italia reprezintă o nouă recunoaștere a activității sale dedicate slujirii și sprijinirii celor aflați în nevoie.

La finalul mesajului său, Valentin Ivancea i-a transmis urări de „Ad multos annos”, afirmând că județul Bacău îl privește „cu admirație, recunoștință și rugăciune”.