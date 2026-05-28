Un băcăuan ajunge în fruntea Caritas Italia. ÎPS Benoni Ambăruș, elogiat de fostul președinte CJ Bacău, Valentin Ivancea

ÎPS Benoni Ambăruș, originar din județul Bacău, a fost ales președinte al Caritas Italia, una dintre cele mai importante organizații caritabile din Europa, în urma deciziei Adunării Generale a Conferinței Episcopale Italiene. Anunțul a fost salutat public de fostul președinte al Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, care a transmis un mesaj amplu de apreciere și recunoștință.

„O veste care umple de mândrie România și, mai ales, județul Bacău”, a scris Ivancea, amintind că, în aprilie 2023, a propus acordarea titlului de Cetățean de Onoare al județului Bacău pentru înaltul prelat român.

Distincția i-a fost înmânată personal în octombrie 2024, la prima vizită în România după adoptarea hotărârii. Fostul șef al administrației județene a descris momentul drept unul „emoționant”, subliniind modestia și simplitatea care îl caracterizează pe ÎPS Ambăruș.

Cunoscut în Italia drept „Don Ben”, Benoni Ambăruș s-a remarcat prin activitatea sa în sprijinul persoanelor vulnerabile — oameni fără adăpost, migranți, bolnavi sau persoane marginalizate social. Valentin Ivancea a evidențiat faptul că episcopul român „a făcut din Biserică o familie deschisă celor respinși de societate”.

Născut în localitatea Somușca, județul Bacău, Benoni Ambăruș a urmat Seminarul din Iași și apoi Seminarul Roman Major din Roma. A fost hirotonit preot în anul 2000, iar ulterior și-a continuat studiile la Universitatea Pontificală Gregoriană.

În martie 2021, Papa Francisc l-a numit episcop auxiliar de Roma, devenind astfel primul și singurul episcop român care a primit o asemenea numire în Cetatea Eternă.

Parcursul său a continuat ascendent, iar în iunie 2025, Papa Leon al XIV-lea i-a încredințat arhiepiscopia de Matera-Irsina și episcopia de Tricarico. Alegerea sa la conducerea Caritas Italia reprezintă o nouă recunoaștere a activității sale dedicate slujirii și sprijinirii celor aflați în nevoie.

La finalul mesajului său, Valentin Ivancea i-a transmis urări de „Ad multos annos”, afirmând că județul Bacău îl privește „cu admirație, recunoștință și rugăciune”.

