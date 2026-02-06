Un băcăuan protestează de 24 de zile împotriva majorării taxelor locale. El are o inițiativă pentru un referendum de demitere a primarului

Un băcăuan protestează de 24 de zile în centrul municipiului împotriva majorării taxelor și impozitelor locale, acuzând lipsa de reacție publică față de deciziile fiscale adoptate la nivelul administrației locale. Adrian Godoi afirmă, într-o postare publică, că protestul vizează „propunerea primarului și votul din Consiliul Local” privind majorarea unor taxe, introducerea unei taxe noi și reducerea bonificației pentru plata anticipată de la 10% la 5%.

Potrivit acestuia, scăderea puterii de cumpărare și presiunea fiscală vor afecta pe termen lung atât pensionarii, cât și generațiile tinere. „Dacă azi pare că nu te privește, mâine te va atinge direct”, susține protestatarul, care consideră că deciziile fiscale se repetă în lipsa unei reacții publice consistente.

Chiar și pe vreme nefavorabilă, în zona protestului au fost prezenți mai mulți cetățeni, spune acesta. O parte dintre ei semnează o inițiativă cetățenească pentru organizarea unui referendum de demitere a primarului. Protestatarul descrie acțiunea drept una civică, „nu despre politică”, ci despre „respect” și „viitor”.

În România, demiterea unui primar prin referendum local este reglementată în principal de Codul administrativ și de Legea referendumului (Legea 3/2000). Un primar poate fi demis numai dacă i se impută încălcarea Constituției sau a legilor, nu pentru simple nemulțumiri politice. Pentru declanșarea referendumului sunt necesare semnături de la minimum 25% din numărul alegătorilor cu drept de vot înscriși în listele electorale, după care mai este nevoie de o Hotărâre de Guvern.