Un băcăuan s-a supărat pe stâlpii ce delimitează pista de biciclete de pe Mioriței. Primăria a apelat la Poliție pentru a găsi făptașul

Mai mulți stâlpi care delimitează pista de biciclete de pe strada Mioriței din Bacău au fost tăiați, iar Primăria anunță că va sesiza Poliția. Din imaginile surprinse la fața locului se observă că separatoarele au fost retezate aproape de bază, rămânând în picioare doar suporturile montate pe carosabil.

Viceprimarul municipiului Bacău a calificat incidentul drept un act de vandalism și a anunțat că administrația locală va solicita intervenția polițiștilor.

„Având în vedere actele de distrugere produse asupra stâlpilor de delimitare a pistei de biciclete de pe strada Mioriței, instituția noastră va sesiza Secția 2 Poliție pentru vandalism și distrugere. Avem încredere că instituțiile abilitate își vor face datoria și vom descoperi autorul”, a declarat viceprimarul Leonard Bulai.

Deocamdată nu se știe cine a tăiat stâlpii și nici în ce moment a fost comisă fapta. Rămâne de stabilit și valoarea pagubei, precum și dacă în zonă există camere de supraveghere care ar putea ajuta la identificarea autorului.

Pista face parte din proiectul european „Traseu pentru biciclete – semicircular – Mioriței”, cod SMIS 128422. Potrivit informațiilor publicate de Primăria Bacău, proiectul are o valoare totală de 8.492.494 de lei, dintre care 5.932.434 de lei reprezintă cheltuieli eligibile, iar aproximativ 2,56 milioane de lei sunt cheltuieli neeligibile.

Contractul pentru execuția lucrărilor, organizarea de șantier și furnizarea echipamentelor a fost atribuit la o valoare de aproximativ 5,51 milioane de lei, fără TVA. Prin proiect au fost amenajați 5.157 de metri pătrați de piste pentru biciclete, obiectivul declarat fiind reducerea deplasărilor cu autoturismele și încurajarea transportului nemotorizat.