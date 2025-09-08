Un bărbat a ajuns la spital, după ce a căzut de pe tractorul care îl transporta. Șoferul era băut și nu avea permis!

Un accident bizar a avut loc sâmbătă noapte, în jurul orei 23.30, într-o comună băcăuană.

Un bărbat de 48 de ani, din comuna Corbasca, conducea un tractor neînmatriculat pe DJ 252 C din localitate, transportând pe aripa stânga un bărbat de 65 de ani, din comuna Blăgeşti. La un moment dat acesta s-a dezechilibrat şi a căzut pe partea carosabilă, iar conducătorul tractorului a părăsit locul producerii accidentului rutier fără încuviinţarea organelor de poliţie.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat rănirea bărbatului de 65 de ani care a fost transportat la spital.

Bărbatul de 47 de ani a fost testat cu aparatul etilometru rezultatul fiind de 1.12 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, au fost efectuate verificări în bazele de date ale Poliţiei, ocazie cu care s-a stabilit faptul că acesta nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii Biroului Rutier Bacău au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, sub influenţa alcoolului, conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie.