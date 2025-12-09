Un bărbat a fost găsit mort în albia râului Cașin, la Onești. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Un bărbat a fost găsit decedat în această dimineață în albia râului Cașin, pe raza municipiului Onești, în apropierea Școlii Gimnaziale Nr. 1. La fața locului intervin pompierii și polițiștii, zona fiind momentan securizată.

Potrivit IPJ Bacău, polițiștii oneșteni au fost sesizați în data de 9 decembrie cu privire la prezența unui cadavru în albia râului. Echipa operativă deplasată la fața locului a stabilit identitatea victimei: un bărbat în vârstă de 56 de ani.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă, urmând ca anchetatorii să stabilească împrejurările în care bărbatul și-a pierdut viața.