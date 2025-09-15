Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Actualitate / Un bărbat a fost reținut, după ce a fost prins conducând beat și fără permis

Un bărbat a fost reținut, după ce a fost prins conducând beat și fără permis

Lasă un comentariu

Un bărbat de 38 de ani a fost prins de polițiști, în noapte de 13 septembrie, în jurul orei 23:00, pe DJ 115, în comuna Cașin, în timp ce conducea un autoturism, deși nu avea permis de conducere.

Mai mult decât atât, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 1.29 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital în vederea recoltării mostrelor biologice.

În urma probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Cercetările continuă.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *