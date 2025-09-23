Un bărbat care vindea pe stradă șepci contrafăcute, prins de jandarmii băcăuani

Un bărbat din județul Băcău a fost depistat, ieri după-amiază, de către jandarmi în timp ce oferea spre vânzare articole vestimentare contrafăcute persoanelor aflate în zona unei piețe din municipiului Bacău.

În urma verificărilor efectuate, au fost confiscate peste 20 produse ce purtau mărci și culori similare celor originale, pentru care nu existau documente justificative privind proveniența.

În urma constatării faptei, jandarmii au întocmit actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, conform prevederilor Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice. Aceste acte au fost predate organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.

Potrivit legislației în vigoare, punerea în circulație a unor produse contrafăcute constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Prin punerea în circulație se înțelege oferirea, comercializarea, deținerea în acest scop, precum și importul, exportul sau tranzitul acestor produse sub semnul respectiv.

„Recomandăm cetățenilor să fie prudenți și să evite achiziționarea produselor din surse neautorizate. În cazul în care observați persoane necunoscute care oferă spre vânzare produse contrafăcute sau suspecte în spațiul public, vă rugăm să sesizați imediat forțele de ordine pentru protejarea drepturilor consumatorilor și a pieței legale”, transmit jandarmii.