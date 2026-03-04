Un bărbat dat dispărut a fost găsit de jandarmi în Gara Bacău, la o băută

Un bărbat dat dispărut a fost găsit de jandarmii băcăuani, în timp ce consuma băuturi alcoolice alături de alte persoane, în incinta Gării Bacău.

„Recent, în timpul unei misiuni de patrulare pe raza municipiului Bacău, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a observat, în incinta Gării CFR Bacău, un grup de persoane care consumau băuturi alcoolice. Verificările efectuate au relevat faptul că una dintre persoane figura ca fiind declarată dispărută, iar alte persoane au fost sancționate contravențional”, transmite IJJ Bacău.

Persoana declarată dispărută a fost preluată de jandarmi și predată polițiștilor din cadrul IPJ Bacău pentru verificări suplimentare.