Un bărbat de 84 de ani din Podul Turcului a murit carbonizat în urma unui incendiu

Un teribil incendiu a avut loc, în cursul serii trecute, la o casă din în comuna Podul Turcului, sat Căbești.

La locul solicitării au fost alocate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Stației de Pompieri Podu Turcului, precum și un echipaj SMURD.

Din nefericire, la locul intervenției, a fost identificat un bărbat, în vârstă de aproximativ 84 de ani, carbonizat.

Pe durata intervenției, echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale unei alte persoane care prezenta un atac de panică. Ulterior, aceasta a refuzat transportul la spital.

În urma incendiului au ars acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, precum și bunuri din două camere.

Cauza probabilă de producere a incendiului: foc deschis în spații închise.