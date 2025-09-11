Un bărbat din Bacău a fost păgubit de zeci de mii de lire, după ce un tânăr din Neamț i-a spart locuința

Un bărbat de 66 de ani din municipiul Bacău a fost păgubit de câteva zeci de mii de lire sterline, după ce locuința lui a fost ținta unui hoț din județul Neamț.

Furtul a avut loc pe 23 iulie, când păgubitul a anunțat poliția că locuința i-a fost spartă și i-a fost furată o sumă consistentă de bani. Cercetările au fost preluate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bacău care, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, în urma activităților investigativ-operative desfășurate, au identificat un tânăr de 20 de ani, din județul Neamț, bănuit de comiterea faptei.

Pe 22 august, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bacău, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Neamț, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la un imobil, din județul Neamț, unde locuia cel în cauză.

În urma percheziției, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri, telefoane mobile și sume de bani. Tânărul a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile.

La începutul lunii septembrie, în urma cercetărilor efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bacău, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, a fost dispusă măsura reținerii unui bărbat de 42 de ani, din județul Neamț. Acesta l-ar fi instigat pe tânărul de 20 de ani, la comiterea faptei, oferindu-i detalii despre păgubit și locuința acestuia.

Polițiștii de investigații criminale din Bacău au recuperat aproximativ 50.000 de lire din suma sustrasă.

Bărbatul de 42 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în Arestul I.P.J Bacău, fiind bănuit de instigare la furt calificat.