Un bărbat din Bacău a plecat la vânătoare de iepuri, dar s-a împușcat în picior. Vezi ce au constatat polițiștii

Un incident grav a avut loc sâmbătă, 11 ianuarie, în localitatea Costișa, județul Neamț, unde un bărbat din Bacău a fost rănit prin împușcare în timpul unei partide de vânătoare autorizate.

Foto arhivă

Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 09:00. Victima, un bărbat în vârstă de 52 de ani, prezenta o plagă împușcată la nivelul gambei. La fața locului a intervenit un echipaj medical cu medic, care i-a acordat primele îngrijiri, după care bărbatul a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au precizat că bărbatul este domiciliat în județul Bacău și participa la o vânătoare de iepuri, organizată legal. Din primele verificări reiese că acesta s-ar fi rănit accidental. Arma cu care s-a produs incidentul era deținută legal, la fel ca și celelalte arme aparținând participanților la vânătoare.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.