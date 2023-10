Un bărbat din Bacău, mușcat de față, după ce a trântit o portieră. A rămas fără o buză, iar acum are nevoie de transplant

In urma unei incaierari un barbat de 28 de ani a fost mutilat si a ramas fara buza, potrivit Pro TV. Cel cu care s-a luat la bataie efectiv l-a muscat de fata. Culmea este ca sotia tanarului ranit a revenit in locul confruntarii si a gasit dupa doua zile in iarba bucata de buza a sotului si a dus-o la spital. Medicii insa nu au mai avut ce face cu ea si spun ca pacientul desfigurat va avea nevoie de o interventie reparatorie complicata.

In prima de Pasti, cei doi soti din Bacau au mers in vizita la rude. Cand au pornit spre casa se certau aprig, spun martorii, asa ca barbatul de 28 de ani a trantit cu putere portiera masinii. Imediat, proprietarul casei in fata careia parcase a luat foc.

„A iesit el si a inceput sa ma injure. Am zis ca e masina mea si fac ce vreau. A iesit pe poarta si mi-a dat prima data cu o bata in cap. A vazut ca vine iar cu bata sa dea in mine, m-am izbit in el. Cand m-am izbit in el, m-a apucat de buza si mi-a smuls buza cu totul” a relatat victima.

Barbatul a fost dus de urgenta la spital unde medicii l-au cusut. Doua zile mai tarziu sotia omului a adus la spital fragmentul lipsa pe care sustine ca l-a gasit in iarba.

„Uitati-o! Ieri nu era vanata, dar s-a invinetit ca este a treia zi de cand s-a intamplat. A gasit-o abia a doua zi si acum are nevoie de transplant” a povestit ea.

Medicii spun ca si daca gasea bucata de buza la timp, tot ar fi fost mari probleme la operatie.

Politistii au deschis o ancheta, iar in functie de raportul medicilor legisti vor lua masuri impotriva atacatorului. Barbatul de 36 de ani risca inchisoarea pentru mutilare.