Un bărbat din Răcăciuni și altul din Cleja, reținuți pentru agresiune

Un bărbat de 51 de ani din Răcăciuni și altul de 54 de ani din Cleja au fost reținuți de polițiști, pentru violență.

Pe data de 01 octombrie, polițiștii Postului de Poliție Sărata au reținut pentru 24 de ore, un bărbat de 51 de ani, din localitate, bănuit de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe. Cel în cauză a fost introdus în arestul I.P.J. Bacău.

Din cercetări a reieșit faptul că, la data de 25 septembrie, cel în cauză, în timp ce se deplasa pe o stradă din comuna Sărata, ar fi lovit un bărbat de 47 de ani care a necesitat îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Bărbat din Cleja, reținut tot pentru agresiune

Polițiștii Postului de Poliție Cleja au fost sesizați de către un bărbat de 62 de ani, din localitate, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în incinta unei societăți comerciale din comuna Cleja, pe fondul unui conflict spontan, ar fi fost agresat fizic de un bărbat de 54 de ani.

Pe data de 30 septembrie, în urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore a bărbatului de 54 de ani și introducerea acestuia în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.