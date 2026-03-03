Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Actualitate / Un bărbat din Suceava, rătăcit noaptea pe DN2-E85, a ajuns în siguranță acasă datorită polițiștilor băcăuani

Un bărbat din Suceava, rătăcit noaptea pe DN2-E85, a ajuns în siguranță acasă datorită polițiștilor băcăuani

Lasă un comentariu

Un bărbat de 63 de ani, din județul Suceava, a fost salvat de la un posibil accident după ce a fost găsit dezorientat, mergând pe carosabil, între localitățile Cleja și Faraoani. Polițiștii rutieri din Bacău nu doar că l-au pus în siguranță, ci s-au asigurat că ajunge acasă, la familie.

Aseară, în jurul orei 21.30, un echipaj din cadrul Serviciul Rutier Bacău a depistat, pe DN2-E85, între localitățile Cleja și Faraoani, un bărbat de 63 de ani, din județul Suceava, care se deplasa pe carosabil.

Bărbatul părea dezorientat, iar faptul că mergea la o oră târzie, îmbrăcat în haine închise la culoare, pe un sector intens circulat, reprezenta un risc major de producere a unui accident rutier.

Polițiștii au intervenit prompt, i-au stabilit identitatea și au luat legătura cu familia acestuia, care nu mai știa nimic despre el din ziua anterioară. Pentru a se asigura că ajunge în siguranță acasă, oamenii legii l-au condus la gară, i-au cumpărat bilet de tren și au rămas alături de el până la plecare.

Ulterior, fiica bărbatului le-a transmis polițiștilor un mesaj de mulțumire, confirmând că tatăl său a ajuns cu bine la domiciliu.

Gestul agenților rutieri demonstrează, încă o dată, că dincolo de atribuțiile legale, meseria de polițist înseamnă implicare, empatie și grijă față de cetățeni.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *