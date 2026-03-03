Un bărbat din Suceava, rătăcit noaptea pe DN2-E85, a ajuns în siguranță acasă datorită polițiștilor băcăuani

Un bărbat de 63 de ani, din județul Suceava, a fost salvat de la un posibil accident după ce a fost găsit dezorientat, mergând pe carosabil, între localitățile Cleja și Faraoani. Polițiștii rutieri din Bacău nu doar că l-au pus în siguranță, ci s-au asigurat că ajunge acasă, la familie.

Aseară, în jurul orei 21.30, un echipaj din cadrul Serviciul Rutier Bacău a depistat, pe DN2-E85, între localitățile Cleja și Faraoani, un bărbat de 63 de ani, din județul Suceava, care se deplasa pe carosabil.

Bărbatul părea dezorientat, iar faptul că mergea la o oră târzie, îmbrăcat în haine închise la culoare, pe un sector intens circulat, reprezenta un risc major de producere a unui accident rutier.

Polițiștii au intervenit prompt, i-au stabilit identitatea și au luat legătura cu familia acestuia, care nu mai știa nimic despre el din ziua anterioară. Pentru a se asigura că ajunge în siguranță acasă, oamenii legii l-au condus la gară, i-au cumpărat bilet de tren și au rămas alături de el până la plecare.

Ulterior, fiica bărbatului le-a transmis polițiștilor un mesaj de mulțumire, confirmând că tatăl său a ajuns cu bine la domiciliu.

Gestul agenților rutieri demonstrează, încă o dată, că dincolo de atribuțiile legale, meseria de polițist înseamnă implicare, empatie și grijă față de cetățeni.