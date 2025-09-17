Un bărbat din Urechești riscă până la 3 ani de închisoare! I-a încredințat mașina băiatului său, care nu are permis de conducere

Un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier a oprit în trafic, pe drumul comunal din Urecheşti, un autoturism condus de un localnic de 15 ani. Băiatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Mașina i-a fost încredințata adolescentului de tatăl său, un bărbat de 52 de ani.Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere și încredinţarea unui autovehicul unei persoane care nu deţine permis de conducere.

„Încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere spre a fi condus, unei persoane, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”, precizează IPJ Bacău.