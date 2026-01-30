Un bărbat și o femeie care traficau droguri în municipiul Bacău au fost arestați preventiv

Un bărbat de 43 de ani și o femeie de 48 de ani au fost arestați preventiv, pentru trafic, deținere și consum de droguri. Potrivit anchetei, în perioada martie-noiembrie 2025, cei doi au comercializat mai multe tipuri de droguri de mare risc și substanțe psiho-active, în municipiul Bacău.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT Bacău au documentat activitatea infracțională a două persoane (un bărbat și o femeie), cu vârste de 43 și 48 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, efectuare de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără drept, în formă continuată, trafic de droguri de mare risc în formă continuată, deținere de droguri de mare risc, pentru consum propriu, fără drept, în formă continuată și punerea la dispoziție, cu știință, a unei locuințe pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri.

Din actele de urmărire penală a reieșit că, începând cu luna martie 2025, cele două persoane, împreună cu o altă persoană, ar fi constituit o grupare infracțională organizată în scopul obținerii de beneficii materiale din comercializarea de substanțe interzise.

Astfel, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la date diferite, în perioada martie – noiembrie 2025, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi procurat, deținut, manipulat, intermediat și comercializat direct, în municipiul Bacău, diferite cantități de produse psihoactive și droguri de mare risc (5F-ADB, ADB-BUTINACA, MDMB-BUTINACA, MDMB-INACA și ADB-4en-PINACA), cu sume între 100 și 150 de lei.

De asemenea, din probatoriul administrat a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2025, cele două persoane și-ar fi pus la dispoziție locuința, în scopul consumului de droguri.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diverse cantități de substanțe interzise tranzacționate de către grupul infracțional organizat, iar în urma percheziției efectuate, la locuința acestora, au fost descoperite și ridicate 15 doze de substanță vegetală impregnată cu MDMB-4en-PINACA ADB-BUTINACA (droguri de mare risc), respectiv 5F-MDMB-PINACA, MDMB-BUTINACA, MDMB-INACA și ADB-4en-PINACA (produse psihoactive), precum și alte mijloace de probă.

Pe 27 ianuarie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea celor două persoane, un bărbat și o femeie, cu vârste de 43 și 48 de ani. Pe 28 ianuarie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bacău a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.