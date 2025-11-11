Un bărbat și o femeie, reținuți după ce au furat bijuterii de 200.000 lei dintr-un apartament din Bacău

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au documentat activitatea infracțională a două persoane în cadrul unui dosar penal de furt calificat cu un prejudiciu de 200.000 de lei. Acestea au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

În urma activităților investigativ-operative complexe desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Bacău a rezultat faptul că, în noaptea de 7 spre 8 noiembrie, un bărbat de 41 de ani și o femeie de 34 de ani ar fi profitat de neatenția persoanei vătămate, i-ar fi luat cheile de la apartament și ar fi pătruns în locuința acesteia de unde ar fi sustras bijuterii și bani, cauzând un prejudiciu în valoare de 200.000 de lei.

Pe data de 8 noiembrie, persoana vătămată, o femeie de 35 de ani, a observat lipsa bijuteriilor și a sesizat polițiștii.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au colaborat cu cei din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva-Nădlac, fiind astfel identificat autoturismul în care se aflau cele două persoane bănuite de săvârșirea faptei, care încercau să iasă din țară.

Acestea au fost conduse la sediul poliției, audiate și reținute, pentru 24 de ore, fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Activitățile de documentare și probare a faptei s-au realizat cu sprijinul Serviciului Criminalistic care a utilizat echipamente performante de examinare a urmelor papilare, achiziționate în cadrul unui proiect EUAF2023, finanțat de Uniunea Europeană.

La activități au participat și polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Arad.