Un bărbat urmărit de autoritățile italiene a fost prins de polițiști în comuna Plopana

Un bărbat de 58 de ani, din comuna Plopana, urmărit la nivel internațional în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Italia, a fost prins pe 08 octombrie de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacău, cu sprijinul celor din cadrul Postului de Poliție Comunală Plopana.

​Bărbatul a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, faptă săvârșită pe teritoriul Italiei.

El a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, care a dispus reținerea sa pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în arestul I.P.J. Bacău.