Un cunoscut profesor băcăuan a răbufnit: „Ministerul Educației și miniștrii au impresia că profesorii sunt conectați la un fel de Duh Sfânt Științific!”

Cunoscutul profesor băcăuan de geografie și autor de cărți de specialitate Lucian Șerban, a răbufnit la adresa situației din învățământ. În contextul acțiunilor revendicative din învățământ, Șerban a criticat programele școlare foarte vechi, pe care cadrele didactice trebuie să le aducă la zi pe cheltuială proprie.

„Într-o lume care se schimbă cu o dinamică accelerată și din ce în ce mai imprevizibilă, școala românească din preuniversitar este incapabilă să se racordeze la schimbările lumii contemporane”, a notat, pe Facebook, profesorul Lucian Șerban.

Imaginați-vă că in anul 2022 există programe școlare vechi de 17-18 ani. Imaginați-vă că există pe băncile elevilor manuale în care România aspira să fie membru UE, miracolul economic se limita la modelul japonez, Doha era încă în matricea ei vernaculară, atentatul de la World Trade Center nu avusese loc, poluarea cu particule PM 2,5 era prea hipsterească pentru a ajunge în conținuturile predate liceenilor etc, etc.

Într-o lume care se schimbă cu o dinamică accelerată și din ce în ce mai imprevizibilă, școala românească din preuniversitar este incapabilă să se racordeze la schimbările lumii contemporane. Desigur, profesorii trebuie să suplinească (și) acest handicap structural. Păi nu, că de aia sunt profesori! Cum?! Cu efort financiar propriu, dacă doresc acces la informație științifică actualizată și de calitate, dacă aspiră să nu-și arunce menirea în marasmul crizei valorilor.

Ministerul Educației, in general, și miniștrii ei, în particular, au impresia că profesorii sunt conectați la un fel de Duh Sfânt Știintific cu funcție de update formator și formativ. Uneori se mai laudă cu formări gigantice în care singura dilemă este găsirea unui titlu-acronim cu potențial de seducție pentru naivi.

Dar acestea sunt, desigur, detalii insignifiante pentru capetele luminate din fotolii. Acolo totul se vede la nivel de „viziune” si de „strategie”.

Nevoile reale ale profesorilor și ale elevilor nu interesează decât ca afacere sau ca imagine iluzorie pe ecran. In aceste conditii, tot profesorul (dascălul, apostolul viitorului României șamd) este cel care trebuie să apeleze la resursele proprii pentru a crea acea starea de flux din clasă, la care, în final, să aibă mulțumirea că a transmis elevilor și altceva decât niște perimate și anoste informații „avizate de MEC” cu decenii în urmă. Iar atunci când acești profesori își cer niște drepturi – culmea – legale, un ministru sau altul vorbeste doct despre „ințelegere” si „bunăvoință”. Adică un fel de reziliență impusă unei stejar uscat aruncat pe tăciuni nestinști….