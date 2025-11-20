Un curier din Bacău a furat 38.000 lei, contravaloarea a 44 de colete cu plata ramburs. Tânărul a fost trimis în judecată

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, au finalizat cercetările într-un dosar penal privind comiterea infracțiunii de delapidare.

Din cercetări a reieșit că un tânăr de 27 de ani, din județul Bacău, în calitate de angajat în cadrul unei societăți comerciale de curierat, ar fi încasat, fără drept, sume de bani reprezentând contravaloarea a 44 de colete cu plată ramburs, pe care nu le-ar fi predat la casieria angajatorului.

Totodată, acesta și-ar fi însușit, fără drept, un telefon mobil care trebuia returnat expeditorului.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 38.000 de lei.

Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, cu propunere de trimitere în judecată, pentru infracțiunea de delapidare, în formă continuată.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.