Un deținut periculos a fost plimbat de la Iași la Bacău pentru o vizită intimă, pe bani publici

Un deținut aflat în arest preventiv și clasificat drept periculos a fost transportat, sub escortă specială, de la Penitenciarul Iași la Penitenciarul Bacău pentru o vizită intimă, într-o misiune plătită integral din bani publici. Acuzațiile au fost făcute de Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), scrie libertatea.ro.

Foto arhivă

Potrivit informațiilor prezentate de Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), deținutul Nistor I.A., aflat în arest preventiv la Penitenciarul Iași, a fost urcat singur într-o mașină, însoțit de un șofer și doi polițiști de penitenciare, și transportat la Penitenciarul Bacău pentru a beneficia de o vizită intimă.

Misiunea a presupus consum de combustibil, ore de muncă plătite din fonduri publice, uzură și asumarea unui risc suplimentar de securitate, într-un context în care sistemul penitenciar se confruntă cu deficit cronic de personal și presiuni bugetare.

Cosmin Dorobanțu critică dur această decizie, pe care o consideră o sfidare atât la adresa angajaților din sistem, cât și a contribuabililor. În timp ce personalul se confruntă cu ture fragmentate, lipsă de resurse și posibile reduceri salariale, conducerea penitenciarelor ar fi aprobat cheltuieli semnificative pentru asigurarea confortului intim al unui deținut cu regim de risc.

„Relaxat, pe banii statului, sfidând austeritatea prim-ministrului Ilie Bolojan și nervii polițiștilor de penitenciare care asistă neputincioși la decizii caraghioase. În timp ce românii mor de foame și de frig în România taxelor și impozitelor, șefii penitenciarelor risipesc mii de lei ca un deținut să facă sex, transportându-l cu Uber intim (…) Cineva trebuie să răspundă pentru cheltuirea banilor românilor pentru sexul deținuților. Domnule Burcu, nu permiteți transformarea penitenciarelor în bordel! Polițiștii de penitenciare nu sunt fraierii sistemului și mai ales ai deținuților RSP. Stop!”, conchide Cosmin Dorobanțu.